Die Controller-Familie der Xbox Series X/S bekommt Zuwachs! So kündigte Xbox eine neue Farbe als neustes Mitglied der noch jungen Familie an.

Wer ein wenig Abwechslung beim Zocken auf der Xbox Series X sowie S haben möchte, der darf sich jetzt freuen! Xbox gab im Rahmen eines neuen Blogeintrages bekannt, dass man die Auswahl der Controller um eine neue Farbe erweitern möchte. Wer soll etwas mehr Farbe in sein Leben bekommen möchte, kann ich sich auf das neuste Exemplar stürzen!

Neu hinzugekommen ist nun die Aqua Shift Special Edition, welche wirklich in einem Meeresblau erstrahlt. Damit aber noch nicht genug, denn als besonderes Schmankerl wurde ein Effekt miteingearbeitet, welcher uns den Eindruck vermittelt, dass der Controller in unseren Händen schimmert und das „Wasser“ sich tatsächlich auch bewegt.

Der neue Controller ist ab dem 311. August verfügbar. Ihr habt jedoch die Möglichkeit, euch die neue Variante schon jetzt vorzubestellen. Preislich liegen wir hier bei rund 70 Euro. Also greift zu, solange der Vorrat reicht! Sollte euch die Farbe allerdings nicht zusagen, besteht immer noch die Möglichkeit auf eines der zuvor angekündigten Farben zuurückzugreifen: Eletric Volt und Daystrike Camo.

Falls es euch jedoch vielmehr an die Playstation 5 zieht, dann könnt ihr auch bei Sony ein wenig herumstöbern. Auch hier hat der Hersteller vor geraumer Zeit die Farbpalette der Controller ein wenig aufgestockt. An Auswahl mangelt es uns also nicht!

Wie gefällt euch die neuste Ergänzung in der Xbox-Familie?

